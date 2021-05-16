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    Игрок «Лестера» Амарти после победы над «Челси» демонстративно выкинул вымпел лондонцев

    Футболист «Лестера» Даниэль Амарти во время празднования победы в Кубке Англии на камеру выкинул вымпел соперника – «Челси». Лондонцы уступили с минимальным счетом.

    Видео поступка Амарти доступно ниже. Футболист провел финальный матч в запасе.

    • 26-летний Амарти выступает за «Лестер» с 2016 года.
    • Его вызывают в сборную Ганы.
    • «Лестер» впервые в истории взял Кубок Англии.

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    Источник: твиттер Sports.ru

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5673

      vladik12 16 минут назад

      Мог и обоссать, чего мелочиться?..

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