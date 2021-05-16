Игрок «Лестера» Амарти после победы над «Челси» демонстративно выкинул вымпел лондонцев

Футболист «Лестера» Даниэль Амарти во время празднования победы в Кубке Англии на камеру выкинул вымпел соперника – «Челси». Лондонцы уступили с минимальным счетом.

Видео поступка Амарти доступно ниже. Футболист провел финальный матч в запасе.

26-летний Амарти выступает за «Лестер» с 2016 года.

Его вызывают в сборную Ганы.

«Лестер» впервые в истории взял Кубок Англии.