Игрок «Лестера» Амарти после победы над «Челси» демонстративно выкинул вымпел лондонцев

Мог и обоссать, чего мелочиться?..
Футболист «Лестера» Даниэль Амарти во время празднования победы в Кубке Англии на камеру выкинул вымпел соперника – «Челси». Лондонцы уступили с минимальным счетом.
Видео поступка Амарти доступно ниже. Футболист провел финальный матч в запасе.
- 26-летний Амарти выступает за «Лестер» с 2016 года.
- Его вызывают в сборную Ганы.
- «Лестер» впервые в истории взял Кубок Англии.
Даниэл Амарти в финале Кубка Англии:0 сыгранных минут1 некрасивый поступокОчень сомнительное поведение от игрока «Лестера» pic.twitter.com/i5X64Mwtne— Sports.ru (@sportsru) May 16, 2021