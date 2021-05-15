«Манчестер Сити» не проигрывает в гостях 23 матча подряд. Это рекорд топ-4 дивизионов Англии

Беспроигрышная гостевая серия «Манчестер Сити» во всех турнирах достигла 23 матчей (21 победа, две ничьи). Это рекорд за всю историю топ-4 дивизионов Англии.
На второе место по показателю опустился «Ноттс Каунти», который не проиграл в 22 выездных матчах в 2012 году.
- «Ноттс Каунти» свою серию 9-летней давности оформил, выступая в Лиге 1 (3-й по силе дивизион).
- «Манчестер Сити» в этом сезоне вновь взял титул АПЛ.
- Манчестерцы 29 мая выступят в финале Лиги чемпионов. Соперник – «Челси».
Источник: Бомбардир.ру