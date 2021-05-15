«Манчестер Сити» не проигрывает в гостях 23 матча подряд. Это рекорд топ-4 дивизионов Англии

Беспроигрышная гостевая серия «Манчестер Сити» во всех турнирах достигла 23 матчей (21 победа, две ничьи). Это рекорд за всю историю топ-4 дивизионов Англии.

На второе место по показателю опустился «Ноттс Каунти», который не проиграл в 22 выездных матчах в 2012 году.