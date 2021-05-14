Ломаев: «В финале Кубка предложил Смолову пробить пенальти паненкой. Хотел психологически повлиять на него»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что пытался психологически выбить форварда «Локомотива» Федора Смолова, когда тот бил пенальти в финале Кубка России. Не смог – нападающий реализовал 11-метровый.

– Ты предложил Смолову пробить паненкой. Расскажи о своей задумке.

– Хотел попробовать психологически повлиять на него. Кроме того, таким образом исключил вариант удара по центру и выбирал между углами. Мы разбирали перед игрой манеру ударов игроков «Локомотива» с тренером вратарей Виктором Гаусом, поэтому и выбрал прыжок в правый от себя угол. Немного не хватило. Было очень обидно, что не смог спасти команду. Опять же недосказанность осталась.

– Смолов – звезда российского футбола, тебе – 22 года. Не постеснялся такое ему говорить?

– Он такой же игрок, как и все остальные на поле. Это футбол, надо наслаждаться моментом и стараться подходить ко всему креативно, искать нестандартные ходы. Почти получилось.