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    Ломаев: «В финале Кубка предложил Смолову пробить пенальти паненкой. Хотел психологически повлиять на него»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал, что пытался психологически выбить форварда «Локомотива» Федора Смолова, когда тот бил пенальти в финале Кубка России. Не смог – нападающий реализовал 11-метровый.

    – Ты предложил Смолову пробить паненкой. Расскажи о своей задумке.

    – Хотел попробовать психологически повлиять на него. Кроме того, таким образом исключил вариант удара по центру и выбирал между углами. Мы разбирали перед игрой манеру ударов игроков «Локомотива» с тренером вратарей Виктором Гаусом, поэтому и выбрал прыжок в правый от себя угол. Немного не хватило. Было очень обидно, что не смог спасти команду. Опять же недосказанность осталась.

    – Смолов – звезда российского футбола, тебе – 22 года. Не постеснялся такое ему говорить?

    – Он такой же игрок, как и все остальные на поле. Это футбол, надо наслаждаться моментом и стараться подходить ко всему креативно, искать нестандартные ходы. Почти получилось.

    • «Крылья Советов» в финале уступили со счетом 1:3.
    • Уроженец Кемерово Ломаев провел в сезоне ФНЛ 16 матчей, пропустил 9 голов, провел 8 сухих встреч.
    • Футболист стоит 600 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2021 22:09
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +2036

      Валерий2705 51 минуту назад

      "Звезда российского футбола". Мне кажется такого словосочетания на данный момент не существует. А уж эта "звезда" даже великому Же конкуренцию в сборной проиграла.

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