Кубок Франции. «Монако» разгромил ГФА 74 и вышел в финал, Головин забил

В полуфинальной игре Кубка Франции «Монако» одержал волевую крупную победу над ГФА 74.

Монегаски пропустили на 20-й минуте, а затем забили в ворота соперника пять мячей. Один из голов в активе российского полузащитника Александра Головина.

В финале турнира «Монако» сыграет с «ПСЖ», который накануне в серии пенальти обыграл «Монпелье».

Кубок Франции. 1/2 финала

ГФА 74 – Монако – 1:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Пеже, 20; 1:1 – Бозон (в свои ворота), 27; 1:2 – Чуамени, 32; 1:3 – Бен-Йеддер, 55; 1:4 – Фабрегас, 78; 1:5 – Головин, 82.

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