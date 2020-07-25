Кубок Франции. «Монако» разгромил ГФА 74 и вышел в финал, Головин забил

этих я бы с пацанами разгромил со двора)
В полуфинальной игре Кубка Франции «Монако» одержал волевую крупную победу над ГФА 74.
Монегаски пропустили на 20-й минуте, а затем забили в ворота соперника пять мячей. Один из голов в активе российского полузащитника Александра Головина.
В финале турнира «Монако» сыграет с «ПСЖ», который накануне в серии пенальти обыграл «Монпелье».
Кубок Франции. 1/2 финала
Голы: 1:0 – Пеже, 20; 1:1 – Бозон (в свои ворота), 27; 1:2 – Чуамени, 32; 1:3 – Бен-Йеддер, 55; 1:4 – Фабрегас, 78; 1:5 – Головин, 82.