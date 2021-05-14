АПЛ. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Фирмино

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.

В составе хозяев отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. У гостей забивали Диогу Жота, Мохамед Салах и дважды Роберто Фирмино.

Набрав три очка, «Ливерпуль» поднялся с шестого на пятое место в таблице лиги. «МЮ» остался на второй строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 10; 1:1 – Жота, 34; 1:2 – Фирмино, 45+3; 1:3 – Фирмино, 47; 2:3 – Рэшфорд, 68; 2:4 – Салах, 90.

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