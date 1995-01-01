Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    АПЛ. «Ливерпуль» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Фирмино

    В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.

    В составе хозяев отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. У гостей забивали Диогу Жота, Мохамед Салах и дважды Роберто Фирмино.

    Набрав три очка, «Ливерпуль» поднялся с шестого на пятое место в таблице лиги. «МЮ» остался на второй строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 10; 1:1 – Жота, 34; 1:2 – Фирмино, 45+3; 1:3 – Фирмино, 47; 2:3 – Рэшфорд, 68; 2:4 – Салах, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85582
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru