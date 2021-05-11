«Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России против «Локомотива» в белой форме

«Крылья Советов» определились с формой на финал Кубка России против «Локомотива». Самарцы сыграют в белых майках. Фото доступно ниже.
Клуб призвал болельщиков прийти на стадион в белых цветах.
«В финале играем в белом. Ждeм наших болельщиков на стадионе – по возможности в белых цветах.
Только «Крылья», только победа!» – написали самарцы.
- Финал состоится завтра, 12 мая, в Нижнем Новгороде.
- «Крылья Советов» досрочно выиграли ФНЛ.
- Самарцы не играли в финале Кубка России с 2004 года.
Источник: твиттер «Крыльев Советов»