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    «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России против «Локомотива» в белой форме

    «Крылья Советов» определились с формой на финал Кубка России против «Локомотива». Самарцы сыграют в белых майках. Фото доступно ниже.

    Клуб призвал болельщиков прийти на стадион в белых цветах.

    «В финале играем в белом. Ждeм наших болельщиков на стадионе – по возможности в белых цветах.

    Только «Крылья», только победа!» – написали самарцы.

    • Финал состоится завтра, 12 мая, в Нижнем Новгороде.
    • «Крылья Советов» досрочно выиграли ФНЛ.
    • Самарцы не играли в финале Кубка России с 2004 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1517

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      В этом финале лично я буду болеть за Крылья. Ведь выиграть и лучшую лигу мира и кубок в один сезон это будет знаковым достижением!

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