«Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России против «Локомотива» в белой форме

«Крылья Советов» определились с формой на финал Кубка России против «Локомотива». Самарцы сыграют в белых майках. Фото доступно ниже.

Клуб призвал болельщиков прийти на стадион в белых цветах.

«В финале играем в белом. Ждeм наших болельщиков на стадионе – по возможности в белых цветах.

Только «Крылья», только победа!» – написали самарцы.