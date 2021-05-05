На финал Лиги чемпионов пустят 25 тысяч зрителей

Финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей. Ограничение по вместимости связано с коронавирусным протоколом.

Квота для фанатов команд-участниц финала – по четыре тысячи билетов. Остальные билеты могут покупаться нейтральными зрителями.