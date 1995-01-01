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    На финал Лиги чемпионов пустят 25 тысяч зрителей

    Финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей. Ограничение по вместимости связано с коронавирусным протоколом.

    Квота для фанатов команд-участниц финала – по четыре тысячи билетов. Остальные билеты могут покупаться нейтральными зрителями.

    • Стадион в Стамбуле вмещает более 75 тысячи зрителей. Рассадка разрешенных 25 тысяч зрителей будет осуществлена с обеспечением социальной дистанции.
    • Матч пройдет 29 мая. 1 команда-участница уже известна – «Манчестер Сити».
    • Она сыграет либо с «Челси», либо с мадридским «Реалом».

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    Источник: The Times

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