На финал Лиги чемпионов пустят 25 тысяч зрителей

Финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле смогут посетить 25 тысяч зрителей. Ограничение по вместимости связано с коронавирусным протоколом.
Квота для фанатов команд-участниц финала – по четыре тысячи билетов. Остальные билеты могут покупаться нейтральными зрителями.
- Стадион в Стамбуле вмещает более 75 тысячи зрителей. Рассадка разрешенных 25 тысяч зрителей будет осуществлена с обеспечением социальной дистанции.
- Матч пройдет 29 мая. 1 команда-участница уже известна – «Манчестер Сити».
- Она сыграет либо с «Челси», либо с мадридским «Реалом».
Источник: The Times