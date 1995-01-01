Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Вилков: «После матчей предпочитал водочку. Как обычный русский народ»

    Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал, что пил после матчей. Перед этим он объяснил, что арбитры – тоже люди, которым необходим отдых.

    – Что вы предпочитали после матча?

    – Обычно, как нормальный русский человек, предпочитал водочку*. Как обычный русский народ.

    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
    • Вилков работает в нижегородской федерации футбола.

    * – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21228

      silver29 26 минут назад

      До матча пиво, после матча водочку, главное не понижать градус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17164

      vladimir-7 45 минут назад

      Ну да, после матча проверил карточку, бабки пришли, можно на халяву
      и водочки выпить в ресторане, и девочек на хоботе покатать. Ну, прямо,
      как настоящий русский мужик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46920

      portero 2 часа назад

      Теперь можно и до матча и после продолжать, свободный человек... и не забывать критиковать судеек которые еще продолжают работать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1063

      ДяДь ПашА 2 часа назад

      Выпивал за победу Зенита)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5007

      Cleaner 3 часа назад

      И перед матчем предпочитал водочку? И в перерыве матча - то же водочку? Как охота Вилкову к "обычному русскому" народу примазаться...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21228

      silver29 > Cleaner 22 минуты назад

      Ага, как в анекдоте принимал водку до матча ректально через клизму что б не пахло перегаром, санитар ему туда же соленый огурчик засунул на закусь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      Roma56 3 часа назад

      Еще скажи на балалайке играть начинал, и танцевал с медведем

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85063
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru