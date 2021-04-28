Вилков: «После матчей предпочитал водочку. Как обычный русский народ»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков рассказал, что пил после матчей. Перед этим он объяснил, что арбитры – тоже люди, которым необходим отдых.
– Что вы предпочитали после матча?
– Обычно, как нормальный русский человек, предпочитал водочку*. Как обычный русский народ.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
- Вилков работает в нижегородской федерации футбола.
* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.
Источник: ютуб-канал «Рейтинг Букмекеров»