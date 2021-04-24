Адвокат: «Я второй тренер в Голландии после ван Гаала»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат дал оценку своей карьере.

«Я всегда смотрю на выигранные трофеи. Считаю, что я второй тренер в Голландии после ван Гаала – с 15 титулами. Нельзя сказать, что тренер, который ничего не выигрывает, плох. Он тоже может хорошо выполнять свою работу. Но, знаете, люди вносят меня в список лучших.

Несомненно, ван Гаал – самый лучший тренер, потому что он работал во многих топ-клубах. Луи – тренер с характером, он всегда конфликтует. Я в этом плане немного мягче», – сказал Адвокат.