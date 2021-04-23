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    Адвокат: «Я второй тренер в Голландии после ван Гаала»

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат дал оценку своей карьере.

    «Я всегда смотрю на выигранные трофеи. Считаю, что я второй тренер в Голландии после ван Гаала – с 15 титулами. Нельзя сказать, что тренер, который ничего не выигрывает, плох. Он тоже может хорошо выполнять свою работу. Но, знаете, люди вносят меня в список лучших.

    Несомненно, ван Гаал – самый лучший тренер, потому что он работал во многих топ-клубах. Луи – тренер с характером, он всегда конфликтует. Я в этом плане немного мягче», – сказал Адвокат.

    • С 2006-го по 2009-й год голландец возглавлял «Зенит», с 2010-го по 2012-й – сборную России.
    • Сейчас он тренирует «Фейеноорд».

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    Источник: NRC

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    Сегодня, 14:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6654

      САДЫЧОК 57 минут назад

      Лучший у Нидерландов-это Ринус Михелс -Чемпион Европы ! А , потом уже ван Гаал и т.д.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44329

      MaxRnD > САДЫЧОК 22 минуты назад

      Да, голландцы образца 1988 года - это топ на все времена

      0
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      Рейтинг: +44329

      MaxRnD 1 час назад

      Не умрёт от скромности

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2378

      Nerlinger 2 часа назад

      а Кройффа ты забыл ???!!! Пердун газовый !!!

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