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Адвокат: «Я второй тренер в Голландии после ван Гаала»

24 апреля 2021, 14:25
6

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат дал оценку своей карьере.

«Я всегда смотрю на выигранные трофеи. Считаю, что я второй тренер в Голландии после ван Гаала – с 15 титулами. Нельзя сказать, что тренер, который ничего не выигрывает, плох. Он тоже может хорошо выполнять свою работу. Но, знаете, люди вносят меня в список лучших.

Несомненно, ван Гаал – самый лучший тренер, потому что он работал во многих топ-клубах. Луи – тренер с характером, он всегда конфликтует. Я в этом плане немного мягче», – сказал Адвокат.

  • С 2006-го по 2009-й год голландец возглавлял «Зенит», с 2010-го по 2012-й – сборную России.
  • Сейчас он тренирует «Фейеноорд».

Источник: NRC
Голландия. Эредивизие Адвокат Дик ван Гаал Луи
Комментарии (6)
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Nerlinger
1619268049
а Кройффа ты забыл ???!!! Пердун газовый !!!
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MaxRnD
1619270862
Не умрёт от скромности
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САДЫЧОК
1619272367
Лучший у Нидерландов-это Ринус Михелс -Чемпион Европы ! А , потом уже ван Гаал и т.д.
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zigbert
1619338243
Про Гуса Хиддинка как то забыл. У него тоже титулов хватает.
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