Адвокат: «Я второй тренер в Голландии после ван Гаала»

Лучший у Нидерландов-это Ринус Михелс -Чемпион Европы ! А , потом уже ван Гаал и т.д.
Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат дал оценку своей карьере.
«Я всегда смотрю на выигранные трофеи. Считаю, что я второй тренер в Голландии после ван Гаала – с 15 титулами. Нельзя сказать, что тренер, который ничего не выигрывает, плох. Он тоже может хорошо выполнять свою работу. Но, знаете, люди вносят меня в список лучших.
Несомненно, ван Гаал – самый лучший тренер, потому что он работал во многих топ-клубах. Луи – тренер с характером, он всегда конфликтует. Я в этом плане немного мягче», – сказал Адвокат.
- С 2006-го по 2009-й год голландец возглавлял «Зенит», с 2010-го по 2012-й – сборную России.
- Сейчас он тренирует «Фейеноорд».