Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева, которые выступают за грозненский клуб на правах аренды.
«Пока у нас такой информации нет, что «Спартак» готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались.
В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в «Спартак», а мы их желание – доказать, что они достойны быть в основе «Спартака» – уважаем», – сказал Айдамиров.
- 27-летний Тимофеев в текущем сезоне забил три мяча и сделал три ассиста в 26 играх.
- 24-летний Мелкадзе в нынешней кампании отличился тремя голами и двумя результативными передачами в 23 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»