Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева, которые выступают за грозненский клуб на правах аренды.

«Пока у нас такой информации нет, что «Спартак» готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались.

В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в «Спартак», а мы их желание – доказать, что они достойны быть в основе «Спартака» – уважаем», – сказал Айдамиров.