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  • Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

19 апреля 2021, 20:08
10

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева, которые выступают за грозненский клуб на правах аренды.

«Пока у нас такой информации нет, что «Спартак» готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались.

В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в «Спартак», а мы их желание – доказать, что они достойны быть в основе «Спартака» – уважаем», – сказал Айдамиров.

  • 27-летний Тимофеев в текущем сезоне забил три мяча и сделал три ассиста в 26 играх.
  • 24-летний Мелкадзе в нынешней кампании отличился тремя голами и двумя результативными передачами в 23 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Тимофеев Артем Мелкадзе Георгий
Комментарии (10)
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9зверь9
1618859242
Хочет ли Спартак этого...))
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derrik2000
1618862263
Если только мячи подавать. Или в музей. Охранниками.
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maygli
1618865963
Все хотят.
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