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    Тимофеев и Мелкадзе хотят вернуться из «Ахмата» в «Спартак»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева, которые выступают за грозненский клуб на правах аренды.

    «Пока у нас такой информации нет, что «Спартак» готов их продавать. Официально мы еще никуда не обращались.

    В первую очередь мы общаемся с игроками. Они хотят вернуться в «Спартак», а мы их желание – доказать, что они достойны быть в основе «Спартака» – уважаем», – сказал Айдамиров.

    • 27-летний Тимофеев в текущем сезоне забил три мяча и сделал три ассиста в 26 играх.
    • 24-летний Мелкадзе в нынешней кампании отличился тремя голами и двумя результативными передачами в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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