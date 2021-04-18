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    Федун: «Тренерский штаб и команда должны попросить прощения у болельщиков»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).

    «Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», – сказал Федун.

    • «Спартак» основан 18 апреля 1922 года.
    • Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
    • Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.04.2021 21:17
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2904

      Nesterenko 10 минут назад

      Ты сам то извинился? Это твое хозяйство, ты должен в первую очередь извиняться. Или ты можешь только про судейство ныть?

      0
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      Рейтинг: +20652

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Этих чертей закрыть на базе, пусть оттуда прощения просят. А тренерский штаб - из Берлина или Штутгарта, где там этот покемон тренировал, и без обратных билетов в Россию. А Федуну пора уже повернуть свою гордую морду в сторону Ростова, и решить вопрос.

      0
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      Рейтинг: +205

      Лфшт 43 минуты назад

      Федун, а может ты попросишь за все эти годы ?

      1
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      Рейтинг: +8182

      Вомбат 53 минуты назад

      Не у болельщиков Спартака, а у всех любителей футбола. Не команде и тренеру, а Федуну. Были у меня иллюзии, что Федун бескорыстно служит красно-белому футболу. Пока я не узнал, что Открытие было построено взамен на Город Тушино, землю под который Москва выделила Федуну бесплатно.

      1
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      Рейтинг: +6298

      Владислав Vlad 1 час назад

      В этом мире всё взаимосвязано. Нет ни виноватых, ни правых. У каждого своя правда.
      В чём виноват Тедеско? В том, что он такой тренер? Нет. Это его уровень.
      В чём виноват тренерский штаб? В том, что их уровень низок? Нет. У других клубов уровень тренеров ещё ниже.
      В чём виновато руководство Спартака? В том, что оставили Тедеско? Нет. Они считали и считают, что сейчас на его место некого поставить.
      В чём виноваты игроки? В том, что игра не удалась? Нет. Просто Уфа сыграла чётко, не дав проводить качественные атаки. А уровень игроков Спартака настолько низок, что при качественной обороне соперника спартаковцы ничего не могут сделать.
      Никто ни в чём не виноват. Всё закономерно. Если тебе подсунули такого тренера или игрока - ты же не виноват, что поверил, а тот, кто подсунул тоже не виноват, что ты ему поверил, он просто работал (делал то, что умеет).
      Вот и получается - виновных нет. Есть просто низкий уровень качества команды.

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      Рейтинг: +4442

      maygli 1 час назад

      Ну давай!
      Ждём. Пусть просят у нас прощения.
      Чёт они языки в ж.... проглотили.

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      Рейтинг: +1018

      Atom2020 2 часа назад

      А Федун такой не при делах ... типа с другой стороны баррикад ... бездарный менеджмент, бездарный тренер и в большинстве своем бездарные игроки

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      Рейтинг: +33

      pld 2 часа назад

      Тедеско давно сообразил, что надо валить из этой команды.

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      Рейтинг: +6298

      Владислав Vlad > pld 1 час назад

      Тедеско давно сообразил, что нужно валить из РПЛ.
      Скоро Николич свалит, а за ним и Динамовец.
      Останутся - Местные и Бялорусы.

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      Рейтинг: +1594

      kvm 2 часа назад

      олени - на колени!

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      Рейтинг: +77

      mirspirs25 2 часа назад

      Слишком много эмоций истратили на возню после матча с Локомотивом, вместо того, чтобы выводы делать об игре. Неделю сухину обвиняли в поражении от локомотива, сейчас кого виновным назначат?

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