Федун: «Тренерский штаб и команда должны попросить прощения у болельщиков»

Ты сам то извинился? Это твое хозяйство, ты должен в первую очередь извиняться. Или ты можешь только про судейство ныть?
Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).
«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», – сказал Федун.
- «Спартак» основан 18 апреля 1922 года.
- Команда занимает третье место в РПЛ (47 очков).
- Следующая игра – дома с ЦСКА (25 апреля).