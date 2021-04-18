Федун: «Тренерский штаб и команда должны попросить прощения у болельщиков»

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).

«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», – сказал Федун.