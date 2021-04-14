«Челси» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Реалом» или «Ливерпулем», «ПСЖ» – с «Ман Сити» или «Боруссией»

«Челси» и «ПСЖ» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Английский клуб обыграл по сумме двух матчей «Порту» (2:0, 0:1) и встретится в 1/2 финала с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».

«ПСЖ» выбил из турнира действующего обладателя трофея «Баварию» (3:2, 0:1). В полуфинале парижане сыграют с «Манчестер Сити» или дортмундской «Боруссией».