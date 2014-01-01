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    «Челси» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Реалом» или «Ливерпулем», «ПСЖ» – с «Ман Сити» или «Боруссией»

    «Челси» и «ПСЖ» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

    Английский клуб обыграл по сумме двух матчей «Порту» (2:0, 0:1) и встретится в 1/2 финала с победителем пары «Реал»«Ливерпуль».

    «ПСЖ» выбил из турнира действующего обладателя трофея «Баварию» (3:2, 0:1). В полуфинале парижане сыграют с «Манчестер Сити» или дортмундской «Боруссией».

    • 14 апреля состоятся ответные матчи в парах «Реал» – «Ливерпуль» и «Ман Сити» – «Боруссия».
    • «Реал» обыграл «Ливерпуль» в первой игре со счетом 3:1.
    • «Ман Сити» победил «Боруссию» – 2:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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