«Челси» сыграет в полуфинале ЛЧ с «Реалом» или «Ливерпулем», «ПСЖ» – с «Ман Сити» или «Боруссией»

«Челси» и «ПСЖ» вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Английский клуб обыграл по сумме двух матчей «Порту» (2:0, 0:1) и встретится в 1/2 финала с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».
«ПСЖ» выбил из турнира действующего обладателя трофея «Баварию» (3:2, 0:1). В полуфинале парижане сыграют с «Манчестер Сити» или дортмундской «Боруссией».
- 14 апреля состоятся ответные матчи в парах «Реал» – «Ливерпуль» и «Ман Сити» – «Боруссия».
- «Реал» обыграл «Ливерпуль» в первой игре со счетом 3:1.
- «Ман Сити» победил «Боруссию» – 2:1.
Источник: Бомбардир.ру