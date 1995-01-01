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    Бруну Фернандеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

    Это Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Томаш Голеш («Славия»), Жерар Морено («Вильярреал») и Пау Лопес («Рома»).

    • Фернандеш забил второй мяч в ворота «Гранады» с пенальти.
    • Голеш спас ничью в игре с «Арсеналом», отличившись на 93-й минуте.
    • Морено реализовал 11-метровый в поединке с загребским «Динамо». Этот гол стал победным.
    • Лопес совершил восемь сейвов в матче с «Аяксом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5943

      серега кашин 51 минуту назад

      ну если следовать логики достижения м Голеша и Лопеса гораздо больше

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