Бруну Фернандеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Это Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Томаш Голеш («Славия»), Жерар Морено («Вильярреал») и Пау Лопес («Рома»).
- Фернандеш забил второй мяч в ворота «Гранады» с пенальти.
- Голеш спас ничью в игре с «Арсеналом», отличившись на 93-й минуте.
- Морено реализовал 11-метровый в поединке с загребским «Динамо». Этот гол стал победным.
- Лопес совершил восемь сейвов в матче с «Аяксом».
Источник: Официальный сайт УЕФА