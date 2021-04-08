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    Болбой бросил мяч в лицо защитнику «Ромы» Калафьори. Футболист затягивал время при ауте

    В концовке матча 1/4 финала Лиги Европы «Аякс»«Рома» (1:2) произошел неприятный инцидент.

    Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори отправился вбрасывать аут на четвертой добавленной к основному времени матча минуте.

    Футболист получил мяч для вброса аута, но откинул его в сторону и пошел подбирать другой мяч, который находился дальше. В этот момент болбой бросил мяч в лицо Калафьори.

    Защитник «Ромы» высказал недовольство поведением болбоя. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал футболисту желтую карточку.

    • «Рома» нанесла «Аяксу» первое поражение за 25 матчей.
    • Ответный матч состоится 15 апреля в Риме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +48

      u_ban 2 минуты назад

      - Пересмотрев видео, мысль была одна - болбой специально кинул в игрока с силой.
      Если ты подаешь мяч игроку, ты его подкидываешь а не швыряешь с размаху.
      Ты на стадионе, ты причастен к игре, а в данном эпизоде произошло Неспортивное поведение.
      - Если игрок спецом затягивает время, судья или помощники должны его наказать карточкой. (что и было сделано)
      - Эмоции в спорте есть, но за излишнее проявление, я считаю, наказание быть должно.
      - Предусмотрено ли наказание болбою за такое? Не знаю.

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      Рейтинг: +7050

      FanatSerj 3 минуты назад

      Школа "Моуриньо" ))

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      Рейтинг: +11686

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Да правильно пацан сделал и Серега тоже, за е_6учие симульки вообще удалять надо

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      Рейтинг: +19759

      bset 43 минуты назад

      Такие комментаторы смешные)) Не убил ли мячом)) Давайте выйдем с вами на улицу и я буду кидаться в вас даже не мячом, а всякими фантиками и обертками) Только вы никак не реагируйте - вас же ни фантиками, ни обертками убить невозможно) А если будет вам некомфортно, то я скажу, что вы просто симулируете))

      P.S. А мячом в лицо можно и нос разбить. Так что нечего таким образом швырять мячи. Надо оштрафовать клуб за такое поведение болбоя.

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      Рейтинг: +667

      OBOLEV 1 час назад

      Не убил мячом ? ))) Футболер чуть пополам не сложился. Надо как минимум пожурить обоих. Один грубиян а другой симулянт ;)

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      Рейтинг: +19

      rustrey 1 час назад

      А игрок тут же за грудь схватился, как-будто его пыром пнули в грудь...симулянты хреновы...

      2
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      Рейтинг: +19

      rustrey 1 час назад

      а если внимательно приглядеться, то болбой и не видел подбегающего футболиста и разгибаясь сразу кинул мяч, в сторону игрока Ромы где он его видел крайний раз перед наклоном за мячом и не ожидал, что уже рядом, а мяч уже летел по инерции... Имхо.

      2
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      Рейтинг: +20583

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Это не болбой, а долбо е бой. А Карасёву теперь в Италию лучше не ездить.

      -1
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      Рейтинг: +2537

      Masteralex 1 час назад

      Аякс надо оштрафовать за такое тысяч на 500 евро, чтобы других шмошникам-болбоям не повадно было мячом в игроков кидать
      а Карасёв конечно красавчик, ещё и желтую выдал :) игроку мячом прилетело и желтая свверху

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