Болбой бросил мяч в лицо защитнику «Ромы» Калафьори. Футболист затягивал время при ауте

В концовке матча 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома» (1:2) произошел неприятный инцидент.
Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори отправился вбрасывать аут на четвертой добавленной к основному времени матча минуте.
Футболист получил мяч для вброса аута, но откинул его в сторону и пошел подбирать другой мяч, который находился дальше. В этот момент болбой бросил мяч в лицо Калафьори.
Защитник «Ромы» высказал недовольство поведением болбоя. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал футболисту желтую карточку.
- «Рома» нанесла «Аяксу» первое поражение за 25 матчей.
- Ответный матч состоится 15 апреля в Риме.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»