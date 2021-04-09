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  • Болбой бросил мяч в лицо защитнику «Ромы» Калафьори. Футболист затягивал время при ауте

Болбой бросил мяч в лицо защитнику «Ромы» Калафьори. Футболист затягивал время при ауте

9 апреля 2021, 07:59
17

В концовке матча 1/4 финала Лиги Европы «Аякс»«Рома» (1:2) произошел неприятный инцидент.

Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори отправился вбрасывать аут на четвертой добавленной к основному времени матча минуте.

Футболист получил мяч для вброса аута, но откинул его в сторону и пошел подбирать другой мяч, который находился дальше. В этот момент болбой бросил мяч в лицо Калафьори.

Защитник «Ромы» высказал недовольство поведением болбоя. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал футболисту желтую карточку.

  • «Рома» нанесла «Аяксу» первое поражение за 25 матчей.
  • Ответный матч состоится 15 апреля в Риме.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Лига Европы Рома Аякс Карасев Сергей
Комментарии (17)
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Masteralex
1617947431
Аякс надо оштрафовать за такое тысяч на 500 евро, чтобы других шмошникам-болбоям не повадно было мячом в игроков кидать а Карасёв конечно красавчик, ещё и желтую выдал :) игроку мячом прилетело и желтая свверху
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DOCTOR PENALTY
1617949426
Это не болбой, а долбо е бой. А Карасёву теперь в Италию лучше не ездить.
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rustrey
1617949731
а если внимательно приглядеться, то болбой и не видел подбегающего футболиста и разгибаясь сразу кинул мяч, в сторону игрока Ромы где он его видел крайний раз перед наклоном за мячом и не ожидал, что уже рядом, а мяч уже летел по инерции... Имхо.
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rustrey
1617949774
А игрок тут же за грудь схватился, как-будто его пыром пнули в грудь...симулянты хреновы...
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OBOLEV
1617950436
Не убил мячом ? ))) Футболер чуть пополам не сложился. Надо как минимум пожурить обоих. Один грубиян а другой симулянт ;)
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Skull_Boy
1617951745
Да правильно пацан сделал и Серега тоже, за е_6учие симульки вообще удалять надо
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FanatSerj
1617954018
Школа "Моуриньо" ))
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u_ban
1617954072
- Пересмотрев видео, мысль была одна - болбой специально кинул в игрока с силой. Если ты подаешь мяч игроку, ты его подкидываешь а не швыряешь с размаху. Ты на стадионе, ты причастен к игре, а в данном эпизоде произошло Неспортивное поведение. - Если игрок спецом затягивает время, судья или помощники должны его наказать карточкой. (что и было сделано) - Эмоции в спорте есть, но за излишнее проявление, я считаю, наказание быть должно. - Предусмотрено ли наказание болбою за такое? Не знаю.
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