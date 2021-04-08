Болбой бросил мяч в лицо защитнику «Ромы» Калафьори. Футболист затягивал время при ауте

- Пересмотрев видео, мысль была одна - болбой специально кинул в игрока с силой.
Если ты подаешь мяч игроку, ты его подкидываешь а не швыряешь с размаху.
Ты на стадионе, ты причастен к игре, а в данном эпизоде произошло Неспортивное поведение.
- Если игрок спецом затягивает время, судья или помощники должны его наказать карточкой. (что и было сделано)
- Эмоции в спорте есть, но за излишнее проявление, я считаю, наказание быть должно.
- Предусмотрено ли наказание болбою за такое? Не знаю.
В концовке матча 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома» (1:2) произошел неприятный инцидент.
Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори отправился вбрасывать аут на четвертой добавленной к основному времени матча минуте.
Футболист получил мяч для вброса аута, но откинул его в сторону и пошел подбирать другой мяч, который находился дальше. В этот момент болбой бросил мяч в лицо Калафьори.
Защитник «Ромы» высказал недовольство поведением болбоя. Главный арбитр встречи Сергей Карасев показал футболисту желтую карточку.
- «Рома» нанесла «Аяксу» первое поражение за 25 матчей.
- Ответный матч состоится 15 апреля в Риме.
А болбоям можно показывать красные карточки? pic.twitter.com/Eh9pwtr9mU— Матч ТВ (@MatchTV) April 8, 2021