Судья выставит подписанные Холандом карточки на аукцион, чтобы помочь больным аутизмом

Румынский судья Октавиан Шовре, взявший автограф у нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда после матча ЛЧ с «Манчестер Сити», выставит подписанные карточки на аукцион.

По информации Gazeta Sporturilor, Шовре собирает сувениры от футболистов уже более пяти лет. Все вырученные с аукциона средства он передает центру для лечения людей с тяжелыми формами аутизма.

Сообщается, что арбитр выставит на аукцион две подписанные Холандом карточки.

Ассистент главного арбитра матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» взял автограф у Холанда после игры