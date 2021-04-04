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    Авдеев: «Стадион «Торпедо» будет готов к 2024 году»

    «Торпедо» вскоре возведет новый стадион на Восточной улице в Москве. Об этом сообщил владелец клуба Роман Авдеев.

    «Мы, [если выйдем в РПЛ], будем играть в Москве. Вопрос пока не решен. Среди вариантов – почти все стадионы города, но нужно учитывать взаимоотношения между клубами. Это «Лужники», стадион в Химках и стадион «Спартака». Выбор реально такой.

    Что касается нашего нового стадиона, он будет готов к 2024 году, работы по его возведению начнутся в ближайшее время. Стадион – это спецобъекты, и сейчас самый важный вопрос – подготовительный этап», – сказал Авдеев.

    • «Торпедо» идет в зоне переходных матчей.
    • Сейчас домашние матчи москвичи проводят в спортгородке в Лужниках.
    • «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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