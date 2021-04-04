Авдеев: «Стадион «Торпедо» будет готов к 2024 году»

«Торпедо» вскоре возведет новый стадион на Восточной улице в Москве. Об этом сообщил владелец клуба Роман Авдеев.

«Мы, [если выйдем в РПЛ], будем играть в Москве. Вопрос пока не решен. Среди вариантов – почти все стадионы города, но нужно учитывать взаимоотношения между клубами. Это «Лужники», стадион в Химках и стадион «Спартака». Выбор реально такой.

Что касается нашего нового стадиона, он будет готов к 2024 году, работы по его возведению начнутся в ближайшее время. Стадион – это спецобъекты, и сейчас самый важный вопрос – подготовительный этап», – сказал Авдеев.