«Динамо» – «Уфа»: москвичи ни разу не уступили сопернику в РПЛ

Завтра, 3 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой». С момента выхода уфимцев в высший дивизион в 2014 году москвичи ни разу сопернику не уступили.

Динамовцы семь раз победили и четырежды встречи завершились вничью.