«Динамо» – «Уфа»: москвичи ни разу не уступили сопернику в РПЛ

Завтра, 3 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой». С момента выхода уфимцев в высший дивизион в 2014 году москвичи ни разу сопернику не уступили.
Динамовцы семь раз победили и четырежды встречи завершились вничью.
- Московская команда идет на 6-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.
- «Уфа» проиграла 5 из последних 6 матчей РПЛ, забила в них 1 гол и продолжает идти на 15-м месте.
- По мнению главного тренера «Динамо» Сандро Шварца, москвичи справятся с ролью фаворита.
Источник: Бомбардир.ру