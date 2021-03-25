Захович: «Словения легко выиграла у России в 2009-м. И сейчас мы победим»

Лучший бомбардир в истории сборной Словении Златко Захович высказался о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 с Россией.

– Россия — очевидный фаворит?

— Да. Большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит.

— Как в 2009-м?

— Нет. Тогда у нас все знали, что победа станет легкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так.

— Постойте. Как это легко? Словения вышла на чемпионат мира только благодаря правилу гостевого гола.

— Нет, это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно.

— А почему тогда было легко, а сейчас сложнее?

— Потому что Россия выросла, говорю же. У вас очень хорошая команда, но мы, повторю, победим в один мяч.