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  • Захович: «Словения легко выиграла у России в 2009-м. И сейчас мы победим»

Захович: «Словения легко выиграла у России в 2009-м. И сейчас мы победим»

25 марта 2021, 13:57
9

Лучший бомбардир в истории сборной Словении Златко Захович высказался о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 с Россией.

– Россия — очевидный фаворит?

— Да. Большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит.

— Как в 2009-м?

— Нет. Тогда у нас все знали, что победа станет легкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так.

— Постойте. Как это легко? Словения вышла на чемпионат мира только благодаря правилу гостевого гола.

— Нет, это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно.

— А почему тогда было легко, а сейчас сложнее?

— Потому что Россия выросла, говорю же. У вас очень хорошая команда, но мы, повторю, победим в один мяч.

  • Словения в первом туре отбора победила Хорватию.
  • Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словения
Комментарии (9)
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FanatSerj
1616672131
это он матч с Мальтой что ли посмотрел? ))) Всё зависит от того в какой физической форме игроки и насколько их хватит, вчера пешком ходили, но не понятно так задумывалось ибо еще два матча впереди или это реальная физическая форма. Сборная хорошо играет в основном только за счет прессинга, а класса игрокам откровенно не хватает, а в режиме по три матча за неделю с перелетами физики на все игры точно не хватит даже к бабки не ходи. Тем интереснее будет болеть.
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Красногорск_Фан
1616672699
На бумаге все фавориты. А потом ставочники убытки считают. По игре с Мальтой он прав. Но никто не думал что Испанию пройдем. Или Португалия Францию. В каждом отдельном матче бывает чудеса творятся. Но с такой игрой как последнее время чем бы не закончилось за сборную стыдно. Надо исправляться.
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nik55
1616673844
скорей всего так и будет
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Fusballer
1616674725
Дзюба Мальте забил - и вам забьёт парочку!
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Hektor 84
1616675432
У Заховича фляга протекла или он заразился от шлюпы синдромом даунита?
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Валерий2705
1616683649
Д.о.л.б.о.е.б.з.а.х.о.в.и.ч))) что я вообще только что прочитал... Россия выросла, тогда было легко. Кто тебя по голове ударил?
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Томик
1616687456
Вот теперь я не волнуюсь.
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