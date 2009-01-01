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    Захович: «Словения легко выиграла у России в 2009-м. И сейчас мы победим»

    Лучший бомбардир в истории сборной Словении Златко Захович высказался о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 с Россией.

    – Россия — очевидный фаворит?

    — Да. Большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит.

    — Как в 2009-м?

    — Нет. Тогда у нас все знали, что победа станет легкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так.

    — Постойте. Как это легко? Словения вышла на чемпионат мира только благодаря правилу гостевого гола.

    — Нет, это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счет тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно.

    — А почему тогда было легко, а сейчас сложнее?

    — Потому что Россия выросла, говорю же. У вас очень хорошая команда, но мы, повторю, победим в один мяч.

    • Словения в первом туре отбора победила Хорватию.
    • Россия обыграла Мальту со счетом 3:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5613

      nik55 14 минут назад

      скорей всего так и будет

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      Рейтинг: +2360

      FENIX-SL 21 минуту назад

      сомнений нет что максимум нашей сборной это ничья..если отскочим

      0
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      Рейтинг: +680

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      На бумаге все фавориты. А потом ставочники убытки считают. По игре с Мальтой он прав. Но никто не думал что Испанию пройдем. Или Португалия Францию. В каждом отдельном матче бывает чудеса творятся. Но с такой игрой как последнее время чем бы не закончилось за сборную стыдно. Надо исправляться.

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      Рейтинг: +2360

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      действительно
      то что португалия пройдет францию равносильно матчу россия словения
      АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ
      ДИВУ ДАЮСЬ СО СЛЕПОГО ПАТРИОТИЗМА

      0
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      Рейтинг: +680

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 18 минут назад

      Лучше бы дядя это после победы сказал а не до. Я к этому. Патриотизм это вообще отдельно и более серьезно. Он не зависит от сиюминутных событий. А Черчесову надо было уходить уже давно. Пока все идет на спад.

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      Рейтинг: +2360

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 16 минут назад

      пока все идет на спад?
      а ничего что до него все уже шло на спад?
      его вообще не должно было быть в сборной
      как и зюб, ионовых, зэбалотных..и прочих

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      Рейтинг: +680

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 12 минут назад

      ЧМ я смотрел с удовольствием. Даже специально отпуск взял на весь период. В том числе и игры сборной. После этого, да чем дальше в лес тем страшнее партизаны.

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      Рейтинг: +6984

      FanatSerj 42 минуты назад

      это он матч с Мальтой что ли посмотрел? )))
      Всё зависит от того в какой физической форме игроки и насколько их хватит, вчера пешком ходили, но не понятно так задумывалось ибо еще два матча впереди или это реальная физическая форма.
      Сборная хорошо играет в основном только за счет прессинга, а класса игрокам откровенно не хватает, а в режиме по три матча за неделю с перелетами физики на все игры точно не хватит даже к бабки не ходи. Тем интереснее будет болеть.

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      Рейтинг: +1560

      sovok 1 час назад

      Это хорошо.
      Так и думайте.

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