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    «Нижний Новгород» в игре с «Торпедо» впервые забил четыре гола на «Нижнем Новгороде». Команда идет в ФНЛ второй

    «Нижний Новгород» в матче 31-го тура ФНЛ против «Торпедо» (4:1) установил историческое достижение. Впервые команда забила четыре гола на стадионе «Нижний Новгород», который был построен к ЧМ-2018.

    «Вместе и до конца! Пиши историю вместе с нами! Все – на стадион!» – написал клуб в адрес болельщиков.

    • «Нижний Новгород» идет в ФНЛ 2-м.
    • У команды 3-й по стоимости состав в лиге (11,43 миллиона евро).
    • В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Акрона» (24 марта).

    Кукуян в матче «Нижний Новгород» – «Торпедо» назначил пенальти на десятой секунде. Фол был вне штрафной

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      inzek 57 минут назад

      поговаривают, что Игнашевич вещи собирает?!

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