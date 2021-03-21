«Нижний Новгород» в игре с «Торпедо» впервые забил четыре гола на «Нижнем Новгороде». Команда идет в ФНЛ второй

«Нижний Новгород» в матче 31-го тура ФНЛ против «Торпедо» (4:1) установил историческое достижение. Впервые команда забила четыре гола на стадионе «Нижний Новгород», который был построен к ЧМ-2018.

«Вместе и до конца! Пиши историю вместе с нами! Все – на стадион!» – написал клуб в адрес болельщиков.

«Нижний Новгород» идет в ФНЛ 2-м.

У команды 3-й по стоимости состав в лиге (11,43 миллиона евро).

В следующем туре «Нижний Новгород» сыграет в гостях против «Акрона» (24 марта).

Кукуян в матче «Нижний Новгород» – «Торпедо» назначил пенальти на десятой секунде. Фол был вне штрафной