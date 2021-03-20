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  • Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве разгромила «Штутгарт», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Кельном» и другие результаты

Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве разгромила «Штутгарт», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Кельном» и другие результаты

20 марта 2021, 19:40
4

Несмотря на удаление, «Бавария» дома крупно победила некогда чемпиона Германии «Штутгарт». Хет-трик во втором подряд домашнем матче Бундеслиги оформил Роберт Левандовски.

Поляк впервые в карьере добрался до отметки в 41 очко по системе «гол+пас» в сезоне Бундеслиги.

В трех голах «Айнтрахта» в игре с «Унионом» поучаствовал форвард Андре Силва.

Нападающий «Вольфсбурга» Вут Вегхорст стал четвертым игроком в истории клуба с 50 голами в Бундеслиге.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Айнтрахт – Унион – 5:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Силва, 2; 1:1 – Крузе, 7; 2:1 – Андрих, 35 (в свои ворота); 3:1 – Костич, 39; 4:1 – Силва, 41; 4:2 – Крузе, 45+3; 5:2 – Чендлер, 90+2.

Бавария – Штутгарт – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 18; 2:0 – Гнабри, 22; 3:0 – Левандовски, 23; 4:0 – Левандовски, 39.

Удаления: Дэвис, 12 – нет.

Вердер – Вольфсбург – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Сарджент, 9 (в свои ворота); 0:2 – Вегхорст, 42; 1:2 – Мевальд, 45.

Кельн – Боруссия Д – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Холанд, 4; 1:1 – Дуда, 35 (с пенальти); 2:1 – Якобс, 65; 2:2 – Холанд, 90.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Унион Бавария Штутгарт Вердер Вольфсбург Кельн Боруссия Д
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1616258391
Вот это реально Красная машина
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PNZ1985
1616259700
unstoppable ! Красавчики
Ответить
aaaaahhhh
1616261528
Похоже в этом сезоне, Бавария опять будет главной в Европе..
Ответить
MaxRnD
1616267592
Что творит Левандовски - уже 35 банок
Ответить
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