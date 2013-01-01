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    Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве разгромила «Штутгарт», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Кельном» и другие результаты

    Несмотря на удаление, «Бавария» дома крупно победила некогда чемпиона Германии «Штутгарт». Хет-трик во втором подряд домашнем матче Бундеслиги оформил Роберт Левандовски.

    Поляк впервые в карьере добрался до отметки в 41 очко по системе «гол+пас» в сезоне Бундеслиги.

    В трех голах «Айнтрахта» в игре с «Унионом» поучаствовал форвард Андре Силва.

    Нападающий «Вольфсбурга» Вут Вегхорст стал четвертым игроком в истории клуба с 50 голами в Бундеслиге.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Айнтрахт – Унион – 5:2 (4:2)

    Голы: 1:0 – Силва, 2; 1:1 – Крузе, 7; 2:1 – Андрих, 35 (в свои ворота); 3:1 – Костич, 39; 4:1 – Силва, 41; 4:2 – Крузе, 45+3; 5:2 – Чендлер, 90+2.

    Бавария – Штутгарт – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 18; 2:0 – Гнабри, 22; 3:0 – Левандовски, 23; 4:0 – Левандовски, 39.

    Удаления: Дэвис, 12 – нет.

    Вердер – Вольфсбург – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Сарджент, 9 (в свои ворота); 0:2 – Вегхорст, 42; 1:2 – Мевальд, 45.

    Кельн – Боруссия Д – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Холанд, 4; 1:1 – Дуда, 35 (с пенальти); 2:1 – Якобс, 65; 2:2 – Холанд, 90.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2726

      aaaaahhhh 12 минут назад

      Похоже в этом сезоне, Бавария опять будет главной в Европе..

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      Рейтинг: +1217

      PNZ1985 43 минуты назад

      unstoppable ! Красавчики

      0
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      Рейтинг: +11550

      Skull_Boy 1 час назад

      Вот это реально Красная машина

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