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    Роналду – о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «Настоящие чемпионы никогда не ломаются»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов.

    «Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и насколько крепко вы встанете на ноги.

    Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на «Кальяри», на борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и на всем, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.

    Это правда, что прошлое принадлежит музеям. Но, к счастью, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха», – написал португалец в своем инстаграме.

    • «Ювентус» вылетел из ЛЧ от «Порту».
    • Туринцы второй сезон подряд покидают главный еврокубок на стадии 1/8 финала.
    • Роналду выступает за клуб с лета 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1742

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Настоящие чемпионы никогда не удирают из стенки,даже если в ней не место..

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