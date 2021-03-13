Роналду – о вылете «Ювентуса» из ЛЧ: «Настоящие чемпионы никогда не ломаются»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов.

«Важнее количества падений, которые вы совершаете в жизни, является то, насколько быстро и насколько крепко вы встанете на ноги.

Настоящие чемпионы никогда не ломаются! Наше внимание уже сосредоточено на «Кальяри», на борьбе в Серии А, на финале Кубка Италии и на всем, чего мы еще можем добиться в этом сезоне.

Это правда, что прошлое принадлежит музеям. Но, к счастью, у футбола есть память, и у меня тоже! Историю нельзя стереть, она пишется каждый божий день с упорством, командным духом, настойчивостью и большим трудом. А те, кто этого не понимает, никогда не добьются славы и успеха», – написал португалец в своем инстаграме.