Миранчук десятый раз подряд начнет матч «Аталанты» на скамейке

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура Серии А между «Аталантой» и «Специей».

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, де Рун, Фройлер, Госенс, Пашалич, Иличич, Муриэль.

Запасные: Голлини, Росси, Кальдара, Гисланди, Ромеро, Руджери, Коваленко, Малиновский, Миранчук, Пессина, Сапата, Ламмерс.

«Специя»: Зут, Виньяли, Исмаили, Эрлич, Маркицца, Сена, Риччи, Маджоре, Верде, Н'Зола, Гьяси.

Запасные: Рафаэл, Бастони, Хабот, Феррер, Терци, Акампора, Агудело, Эстевес, Побега, Галабинов, Пикколи, Фариас.

Матч начнется в 22:45 по Москве.