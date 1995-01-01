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    Миранчук десятый раз подряд начнет матч «Аталанты» на скамейке

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура Серии А между «Аталантой» и «Специей».

    «Аталанта»: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, де Рун, Фройлер, Госенс, Пашалич, Иличич, Муриэль.

    Запасные: Голлини, Росси, Кальдара, Гисланди, Ромеро, Руджери, Коваленко, Малиновский, Миранчук, Пессина, Сапата, Ламмерс.

    «Специя»: Зут, Виньяли, Исмаили, Эрлич, Маркицца, Сена, Риччи, Маджоре, Верде, Н'Зола, Гьяси.

    Запасные: Рафаэл, Бастони, Хабот, Феррер, Терци, Акампора, Агудело, Эстевес, Побега, Галабинов, Пикколи, Фариас.

    Матч начнется в 22:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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