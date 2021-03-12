Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Широков: «Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит евроочки. Остальные ничего не могут»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал падение России на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

    «Стремительное понижение России в таблице коэффициентов УЕФА за последнее время, конечно, огромная проблема для нас. Теперь будет меньше наших команд, участвующих в той же Лиге чемпионов, которая дает основной доход играющим в ней клубам.

    Следовательно, чем меньше соревновательной практики с более-менее сильными конкурентами, тем меньше возможного роста чемпионата и тем слабее у нас станет Премьер-лига. Также сейчас будет еще меньше иностранных игроков, которые захотят приехать к нам.

    Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, заходили в шестерку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трех лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в Лигу Европы пройти не могли. При том одни из самых сильных клубов РПЛ вылетали на предварительном раунде.

    В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению», – цитирует Широкова Sport24.

    • Россию обогнали Нидерланды.
    • В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов.

    «Это дно!» Колосков – о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8743

      Hektor 84 20 минут назад

      А что зенит не упомянул?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83569
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru