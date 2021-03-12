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  • Широков: «Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит евроочки. Остальные ничего не могут»

Широков: «Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит евроочки. Остальные ничего не могут»

12 марта 2021, 12:58
11

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал падение России на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

«Стремительное понижение России в таблице коэффициентов УЕФА за последнее время, конечно, огромная проблема для нас. Теперь будет меньше наших команд, участвующих в той же Лиге чемпионов, которая дает основной доход играющим в ней клубам.

Следовательно, чем меньше соревновательной практики с более-менее сильными конкурентами, тем меньше возможного роста чемпионата и тем слабее у нас станет Премьер-лига. Также сейчас будет еще меньше иностранных игроков, которые захотят приехать к нам.

Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, заходили в шестерку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трех лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в Лигу Европы пройти не могли. При том одни из самых сильных клубов РПЛ вылетали на предварительном раунде.

В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению», – цитирует Широкова Sport24.

  • Россию обогнали Нидерланды.
  • В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов.

«Это дно!» Колосков – о восьмом месте России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Россия Широков Роман
Комментарии (11)
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Hektor 84
1615543502
А что зенит не упомянул?
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ab15488
1615544996
Не ты ли, ромасик, недавно вещал, что Краснодар клуб без "яиц"? Протрезвел походу)) или наоборот накатил
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NewLife
1615545690
Флюгер !
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general.lizyukov
1615545944
штапилять?
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Ганнибал Лектор
1615547450
До Семака Зенит брал в еврокубках очков больше, чем все остальные вместе взятые. А при нем началось нытье и антирекорды
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raritet
1615547702
А в этом сезоне есть шансы что и Краснодар не сможет выйти в Европу.
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PahaSpartak
1615568033
Широков из колонии пишет? Он вроде там избил кого-то, всё замяли уже?
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Снег
1615572233
Бомбардир! Почему у вас уголовников привечают? Больше никто вью не даёт? Низко падаете...
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Вальдемар IV
1615573702
видимо это его расстраивает, раз он так относится к галицкому, иначе как флюгер, сегодня за завтра против, неужто на зоне так делает тоже
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zigbert
1615624681
Что верно то верно. Краснодар набрал больше всех очков в еврокубках. Да и стиль игры больше напоминает европейский.
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