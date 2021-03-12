Широков: «Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит евроочки. Остальные ничего не могут»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал падение России на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

«Стремительное понижение России в таблице коэффициентов УЕФА за последнее время, конечно, огромная проблема для нас. Теперь будет меньше наших команд, участвующих в той же Лиге чемпионов, которая дает основной доход играющим в ней клубам.

Следовательно, чем меньше соревновательной практики с более-менее сильными конкурентами, тем меньше возможного роста чемпионата и тем слабее у нас станет Премьер-лига. Также сейчас будет еще меньше иностранных игроков, которые захотят приехать к нам.

Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, заходили в шестерку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трех лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в Лигу Европы пройти не могли. При том одни из самых сильных клубов РПЛ вылетали на предварительном раунде.

В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению», – цитирует Широкова Sport24.

Россию обогнали Нидерланды.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов.

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