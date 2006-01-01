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    Миранчук в девятый раз подряд начнет матч «Аталанты» в запасе

    Стали известны стартовые составы «Интера» и «Аталанты» на матч 26-го тура Серии А.

    Россиянин Алексей Миранчук есть в заявке, но не выйдет на поле с первых минут – он остался в запасе в девятый раз подряд.

    «Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Перишич, Видаль, Барелла, Лукаку, Мартинес.

    «Аталанта»: Спортьелло, Мехле, Ромеро, Толои, Госенс, де Рон, Пессина, Малиновский, Фройлер, Джимсити, Сапата.

    • Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
    • Миранчук в текущем сезоне забил пять голов и сделал один ассист в 20 матчах в составе «Аталанты».

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    Источник: Официальный твиттер «Аталанты»

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