Миранчук в девятый раз подряд начнет матч «Аталанты» в запасе

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Аталанты» на матч 26-го тура Серии А.
Россиянин Алексей Миранчук есть в заявке, но не выйдет на поле с первых минут – он остался в запасе в девятый раз подряд.
«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Перишич, Видаль, Барелла, Лукаку, Мартинес.
«Аталанта»: Спортьелло, Мехле, Ромеро, Толои, Госенс, де Рон, Пессина, Малиновский, Фройлер, Джимсити, Сапата.
- Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
- Миранчук в текущем сезоне забил пять голов и сделал один ассист в 20 матчах в составе «Аталанты».
Источник: Официальный твиттер «Аталанты»