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    Молдавский бизнесмен Жуков намерен купить «Милан»

    У «Милана» может смениться владелец. Намерение купить контрольный пакет акций клуба выразил молдавский бизнесмен Александр Жуков.

    «Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдавии и основатель World Lab Technologies, Inc, выразил свою заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций известного итальянского клуба «Милан» Серии А. Это приобретение позволит удовлетворить давнее желание Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе, который все чаще внедряет новые технологии», – цитирует Sportbox пресс-службу Жукова.

    • Сейчас «Миланом» владеет американская корпорация Elliott Management Corporation.
    • В прошлом году у Жукова было намерение купить медиа-платформу тик-ток.
    • «Милан» идет в Серии А 2-м.

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    Источник: Sportbox

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