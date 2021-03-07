Молдавский бизнесмен Жуков намерен купить «Милан»

У «Милана» может смениться владелец. Намерение купить контрольный пакет акций клуба выразил молдавский бизнесмен Александр Жуков.

«Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдавии и основатель World Lab Technologies, Inc, выразил свою заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций известного итальянского клуба «Милан» Серии А. Это приобретение позволит удовлетворить давнее желание Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе, который все чаще внедряет новые технологии», – цитирует Sportbox пресс-службу Жукова.