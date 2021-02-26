Третий гол Мбаппе «Барселоне» – лучший в первых матчах 1/8 финала ЛЧ

УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этого звания удостоился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Победителем стал третий мяч француза в ворота «Барселоны» (4:1) после быстрой контратаки.

Гол форварда «Челси» Оливье Жиру в ворота «Атлетико» (1:0) ударом через себя занял только третье место.

Также на награду претендовали Махмуд Дауд («Боруссия» Д) и Ферлан Менди («Реал»).