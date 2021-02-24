«Аталанта» на 17-й минуте матча с «Реалом» осталась в меньшинстве

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом». На 17-й минуте прямую красную карточку получил игрок итальянцев Ремо Фройлер.

Главный судья Тобиас Штилер (Германия) удалил швейцарца за подножку.

Это самое быстрое удаление соперника «Реала» в матче Лиги чемпионов с 2011 года. Тогда на 15-й минуте был удален футболист «Тоттенхэма» Питер Крауч.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Бергамо.

28-летний Фройлер стоит на рынке 23 миллиона евро.

В сезоне Серии А Фройлер провел 19 матчей, забил гол, сделал 3 результативные передачи.