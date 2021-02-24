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    «Аталанта» на 17-й минуте матча с «Реалом» осталась в меньшинстве

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом». На 17-й минуте прямую красную карточку получил игрок итальянцев Ремо Фройлер.

    Главный судья Тобиас Штилер (Германия) удалил швейцарца за подножку.

    Это самое быстрое удаление соперника «Реала» в матче Лиги чемпионов с 2011 года. Тогда на 15-й минуте был удален футболист «Тоттенхэма» Питер Крауч.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Бергамо.
    • 28-летний Фройлер стоит на рынке 23 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А Фройлер провел 19 матчей, забил гол, сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2021 23:26
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