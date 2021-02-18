Морате стало плохо после матча ЛЧ с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о плохом самочувствии нападающего своей команды Альваро Мораты.

«Мората и раньше был не в лучшей форме, а еще он недавно переболел гриппом. Он вышел на поле только потому, что был нам нужен. После игры ему стало плохо в раздевалке, он почувствовал слабость, ему даже пришлось прилечь. Мората по-прежнему плохо себя чувствует», – сказал Пирло.