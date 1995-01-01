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    Морате стало плохо после матча ЛЧ с «Порту»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о плохом самочувствии нападающего своей команды Альваро Мораты.

    «Мората и раньше был не в лучшей форме, а еще он недавно переболел гриппом. Он вышел на поле только потому, что был нам нужен. После игры ему стало плохо в раздевалке, он почувствовал слабость, ему даже пришлось прилечь. Мората по-прежнему плохо себя чувствует», – сказал Пирло.

    • «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
    • Мората вышел на замену на 63-й минуте.
    • В текущем сезоне испанец забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 28 играх.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +39

      Venom888 29 минут назад

      Игра была действительно странной со стороны Юве, но уверен, что это временный эффект.

      0
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      Рейтинг: +7406

      Вомбат 44 минуты назад

      Ну и какой же ты тренер, если тебе вдруг нужен игрок, который не может играть? И какой ты тренер, если команда весь первый тайм матча ПО ЛЧ у тебя валяет дурака, и создается впечатление, что у нее функциональный спад. Хотя второй тайм показал, что это не так, а значит ты или не настроил игроков или велел им играть неправильно.

      1
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      Рейтинг: +689

      Flydis 55 минут назад

      После вчерашней игры Юве мне тоже не очень....

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