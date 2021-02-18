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Морате стало плохо после матча ЛЧ с «Порту»

18 февраля 2021, 10:59
3

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о плохом самочувствии нападающего своей команды Альваро Мораты.

«Мората и раньше был не в лучшей форме, а еще он недавно переболел гриппом. Он вышел на поле только потому, что был нам нужен. После игры ему стало плохо в раздевалке, он почувствовал слабость, ему даже пришлось прилечь. Мората по-прежнему плохо себя чувствует», – сказал Пирло.

  • «Ювентус» проиграл «Порту» со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
  • Мората вышел на замену на 63-й минуте.
  • В текущем сезоне испанец забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 28 играх.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Порту Ювентус Мората Альваро Пирло Андреа
Комментарии (3)
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Flydis
1613636879
После вчерашней игры Юве мне тоже не очень....
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Вомбат
1613637544
Ну и какой же ты тренер, если тебе вдруг нужен игрок, который не может играть? И какой ты тренер, если команда весь первый тайм матча ПО ЛЧ у тебя валяет дурака, и создается впечатление, что у нее функциональный спад. Хотя второй тайм показал, что это не так, а значит ты или не настроил игроков или велел им играть неправильно.
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Venom888
1613638486
Игра была действительно странной со стороны Юве, но уверен, что это временный эффект.
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