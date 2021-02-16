Алаба: «Покину «Баварию» по окончании сезона»

Как и ожидалось, защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из клуба. Он состоится летом, когда официально истечет контракт.

«Принял решение бросить себе новый вызов и покинуть «Баварию» по окончании сезона. Это было нелегкое решение, я здесь 13 лет, клуб очень важен для меня», – сказал Алаба.

Алаба лидирует за всю историю Бундеслиги по проценту побед (выиграл 73 процента встреч, в расчет берутся только футболисты с 250+ матчами).