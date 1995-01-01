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    Алаба: «Покину «Баварию» по окончании сезона»

    Как и ожидалось, защитник «Баварии» Давид Алаба объявил об уходе из клуба. Он состоится летом, когда официально истечет контракт.

    «Принял решение бросить себе новый вызов и покинуть «Баварию» по окончании сезона. Это было нелегкое решение, я здесь 13 лет, клуб очень важен для меня», – сказал Алаба.

    Алаба лидирует за всю историю Бундеслиги по проценту побед (выиграл 73 процента встреч, в расчет берутся только футболисты с 250+ матчами).

    • Ранее сообщалось, что австриец договорился с «Реалом» о 4-летнем контракте с зарплатой 11 миллионов евро.
    • В текущем сезоне в активе 28-летнего футболиста 2 гола и ассист в 28 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.

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    Источник: твиттер «Баварии»

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