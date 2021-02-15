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    УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

    Пресс-служба УЕФА опубликовала фотографии мяча, которым будут играть в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Он создан в честь 20-летия культового дизайна «звeздный мяч».

    Производитель игрового снаряда – компания adidas.

    • ЛЧ возобновится во вторник вечером.
    • Российские клубы не вышли в плей-офф турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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