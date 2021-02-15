УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала фотографии мяча, которым будут играть в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Он создан в честь 20-летия культового дизайна «звeздный мяч».
Производитель игрового снаряда – компания adidas.
- ЛЧ возобновится во вторник вечером.
- Российские клубы не вышли в плей-офф турнира.
The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5— UEFA (@UEFA) February 15, 2021