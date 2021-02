УЕФА показал фото нового мяча Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала фотографии мяча, которым будут играть в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Он создан в честь 20-летия культового дизайна «звeздный мяч».

Производитель игрового снаряда – компания adidas.

The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5