«Интер» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» – 3:1. Дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард забил 300-й гол в своей карьере.

Он догнал в списке бомбардиров Серии А Криштиану Роналду. Оба забили по 16 голов в нынешнем сезоне.

300 – Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting.#InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm