Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Хоффенхаймом», «Байер» упустил победу над «Майнцем» и другие результаты

Дортмундская «Боруссия» осталась в таблице Бундеслиги на шестом месте. В 21-м туре команда Эдина Терзича обменялась двумя голами с участником плей-офф Лиги Европы «Хоффенхаймом».

«Байер» упустил победу над аутсайдером «Майнцем». «Штутгарт» и «Герта» обменялись голами.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Байер – Майнц – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 14; 2:0 – Шик, 84; 2:1 – Глатцель, 89; 2:2 – Штогер, 90+2.

Боруссия Д – Хоффенхайм – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Санчо, 24; 1:1 – Даббур, 31; 1:2 – Бебу, 51; 2:2 – Холанд, 81.

Вердер – Фрайбург – 0:0

Штутгарт – Герта – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Калайджич, 45+2; 1:1 – Нетц, 82.

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