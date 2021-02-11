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    Бензема может продлить контракт с «Реалом», но не ранее 2022 года

    Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не готов обсуждать свое будущее в клубе.

    По информации Marca, француз не хочет продлевать истекающий в 2022 году контракт, пока не убедится, что к этому времени он будет в достаточно хорошей форме для игры за мадридскую команду.

    Также есть вариант, что форвард отработает до конца соглашение с «Реалом» и вернется в «Лион».

    • Бензема в текущем сезоне провел за «Реал» 27 матчей, забил 16 голов и сделал пять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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