Бензема может продлить контракт с «Реалом», но не ранее 2022 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не готов обсуждать свое будущее в клубе.

По информации Marca, француз не хочет продлевать истекающий в 2022 году контракт, пока не убедится, что к этому времени он будет в достаточно хорошей форме для игры за мадридскую команду.

Также есть вариант, что форвард отработает до конца соглашение с «Реалом» и вернется в «Лион».