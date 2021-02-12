Бензема может продлить контракт с «Реалом», но не ранее 2022 года

Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не готов обсуждать свое будущее в клубе.
По информации Marca, француз не хочет продлевать истекающий в 2022 году контракт, пока не убедится, что к этому времени он будет в достаточно хорошей форме для игры за мадридскую команду.
Также есть вариант, что форвард отработает до конца соглашение с «Реалом» и вернется в «Лион».
- Бензема в текущем сезоне провел за «Реал» 27 матчей, забил 16 голов и сделал пять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: Marca