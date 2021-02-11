Широков – о Кокорине в матче с «Интером»: «Деревянный? Он был лучшим в «Фиорентине»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» (0:2).
«По двигательной активности он точно был лучшим в своей команде. Деревянный? Девять передач получил — девять отдал своему. Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч.
Надо забить, и все будет нормально — вернутся Рибери, Кальехон… В связке Кокорина с Влаховичем будет хорошая атака. Мастерство у Кокорина есть, самое главное — хотеть работать, и все будет нормально. Если забьет 3-5 до конца сезона, хорошо», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».
- Россиянин провел на поле 21 минуту, выйдя на замену во втором тайме.
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.
Источник: «РБ-Спорт»