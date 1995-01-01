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    Широков – о Кокорине в матче с «Интером»: «Деревянный? Он был лучшим в «Фиорентине»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил дебют нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» (0:2).

    «По двигательной активности он точно был лучшим в своей команде. Деревянный? Девять передач получил — девять отдал своему. Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч.

    Надо забить, и все будет нормально — вернутся Рибери, Кальехон… В связке Кокорина с Влаховичем будет хорошая атака. Мастерство у Кокорина есть, самое главное — хотеть работать, и все будет нормально. Если забьет 3-5 до конца сезона, хорошо», – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

    • Россиянин провел на поле 21 минуту, выйдя на замену во втором тайме.
    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +270

      Маленький 5 минут назад

      Он как у властей лососнул недавно, так в привычку вошло

      0
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      Рейтинг: +11294

      JTherry 27 минут назад

      "Девять передач получил — девять отдал своему"
      ...все пасы отдавал ближнему и в основном - назад, чем, в таком случае, был хорош Кока?

      0
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      Рейтинг: +12040

      KLIM777 2 часа назад

      Кокорин играть умеет, просто до сих пор непонятно в какую игру играет его клуб.

      Просто днище, а не футбол они показывают.

      1
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      Рейтинг: +7355

      Вомбат 2 часа назад

      А кто его назвал деревянным, кроме итальянских болельщиков в своих постах?. С какой стати Широков комментирует посты в соцсетях? Он случайно матерные посты в свой собственный адрес не комментирует?

      0
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      Рейтинг: +4334

      Cleaner 3 часа назад

      Роман Широков еще не в тюрьме?

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