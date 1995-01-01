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    Роналду – о своем 36-летии: «Я всегда пытался создать лучшую версию себя»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме пост, посвященный своему 36-летию.

    «36 лет, невероятно! Такое ощущение, что все началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые нужно запомнить. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол... Время летит!

    От Мадейры до Лиссабона, от Лиссабона до Манчестера, от Манчестера до Мадрида, от Мадрида до Турина, но, прежде всего, от всего сердца до всего мира... Я отдал все, что мог, я никогда не сдерживал себя и всегда пытался создать лучшую версию себя.

    В ответ вы подарили мне свою любовь, восхищение и безоговорочную поддержку. За это я никогда не смогу вас отблагодарить. Я бы не справился без вас.

    Отмечая свое 36-летие и 20-летие в качестве профессионального футболиста, мне жаль, что я не могу обещать вам еще 20 лет этого. Но зато могу пообещать, что пока я буду продолжать играть, буду выкладываться на все сто процентов!

    Еще раз спасибо за вашу поддержку и добрые послания в этот день. Это очень много значит для меня. Все вы занимаете особое место в моем сердце», – написал Роналду.

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    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20015

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Хорошие слова. С Днюхой Криштиану!!! Играй подольше! "*"

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