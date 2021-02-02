Sport.es: «Барселона» с 2017 года заработала 619 миллионов благодаря Месси

619,2 миллиона евро – столько «Барселона» заработала с 2017 года засчет нахождения в команде форварда Лионеля Месси. В эту цифру входит сумма проданных маек, спонсорских контрактов и других доходов.

Источник подсчитал, что 30 процентов доходов «Барселоны» за последние четыре года составляет Месси. Без него клуб эти 619 миллионов недополучил бы.

На прошлой неделе опубликовали информацию, что по контракту, подписанному в 2017 году, Месси суммарно получил 555 миллионов евро.

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