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    Sport.es: «Барселона» с 2017 года заработала 619 миллионов благодаря Месси

    619,2 миллиона евро – столько «Барселона» заработала с 2017 года засчет нахождения в команде форварда Лионеля Месси. В эту цифру входит сумма проданных маек, спонсорских контрактов и других доходов.

    Источник подсчитал, что 30 процентов доходов «Барселоны» за последние четыре года составляет Месси. Без него клуб эти 619 миллионов недополучил бы.

    • На прошлой неделе опубликовали информацию, что по контракту, подписанному в 2017 году, Месси суммарно получил 555 миллионов евро.
    • «Барселону» в связи с публикацией контрактных сведений Месси заподозрили в нарушении финансового фэйр-плей.
    • «Барселона» задерживает зарплату Месси.

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    Источник: Sport.es

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