Sport.es: «Барселона» с 2017 года заработала 619 миллионов благодаря Месси

619,2 миллиона евро – столько «Барселона» заработала с 2017 года засчет нахождения в команде форварда Лионеля Месси. В эту цифру входит сумма проданных маек, спонсорских контрактов и других доходов.
Источник подсчитал, что 30 процентов доходов «Барселоны» за последние четыре года составляет Месси. Без него клуб эти 619 миллионов недополучил бы.
- На прошлой неделе опубликовали информацию, что по контракту, подписанному в 2017 году, Месси суммарно получил 555 миллионов евро.
- «Барселону» в связи с публикацией контрактных сведений Месси заподозрили в нарушении финансового фэйр-плей.
- «Барселона» задерживает зарплату Месси.
Месси намерен подать в суд на руководство «Барселоны» из-за утечки контрактных цифр
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Источник: Sport.es