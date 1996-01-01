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    Бундеслига. «Бавария» увеличила отрыв от преследователей до десяти очков, «Боруссия» Д обыграла «Аугсбург» и другие результаты

    «Бавария» дома разгромила «Хоффенхайм». Теперь баварцы лидируют в таблице с 10-очковым преимуществом.

    «Боруссия» из Дортмунда добилась волевой победы над «Аугсбургом». «Айнтрахт» переиграл столичную «Герту».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 19-й тур

    Айнтрахт – Герта – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пентек, 66; 1:1 – Силва, 68; 2:1 – Хинтерегер, 85; 3:1 – Силва, 90+5 (с пенальти).

    Бавария – Хоффенхайм – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Боатенг, 32; 2:0 – Мюллер, 43; 2:1 – Крамарич, 44; 3:1 – Левандовски, 57; 4:1 – Гнабри, 63.

    Боруссия Д – Аугсбург – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хан, 10; 1:1 – Дилэйни, 26; 2:1 – Санчо, 63; 3:1 – Удуохай, 75 (в свои ворота).

    Вердер – Шальке – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Омар, 38; 1:1 – Мевальд, 77.

    Унион – Боруссия М – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кнохе, 31; 1:1 – Плеа, 59.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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