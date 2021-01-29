Ибрагимович и Лукаку пропустят ближайшие свои матчи Кубка Италии из-за дисквалификации

Вынесено решение в отношении Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку, устроивших перепалку по ходу матча Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» (2:1). Они получили по одной игре дисквалификации, которая распространяется только на Кубок Италии.

Это автоматическая дисквалификация: Ибрагимович получил красную карточку и поэтому пропустит ближайшую встречу, а у Лукаку перебор желтых карточек.