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    Ибрагимович и Лукаку пропустят ближайшие свои матчи Кубка Италии из-за дисквалификации

    Вынесено решение в отношении Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку, устроивших перепалку по ходу матча Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» (2:1). Они получили по одной игре дисквалификации, которая распространяется только на Кубок Италии.

    Это автоматическая дисквалификация: Ибрагимович получил красную карточку и поэтому пропустит ближайшую встречу, а у Лукаку перебор желтых карточек.

    • Лукаку, таким образом, пропустит 1-й матч полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса».
    • Дисквалификацию могут ужесточить, если об этом попросит федеральный прокурор.
    • Ибрагимович после игры извинился за удаление.

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    Источник: Sky Sport Italia

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