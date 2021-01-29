Ибрагимович и Лукаку пропустят ближайшие свои матчи Кубка Италии из-за дисквалификации

Вынесено решение в отношении Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку, устроивших перепалку по ходу матча Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» (2:1). Они получили по одной игре дисквалификации, которая распространяется только на Кубок Италии.
Это автоматическая дисквалификация: Ибрагимович получил красную карточку и поэтому пропустит ближайшую встречу, а у Лукаку перебор желтых карточек.
- Лукаку, таким образом, пропустит 1-й матч полуфинала Кубка Италии против «Ювентуса».
- Дисквалификацию могут ужесточить, если об этом попросит федеральный прокурор.
- Ибрагимович после игры извинился за удаление.
Источник: Sky Sport Italia