«Байер» купил за 11 миллионов защитника «Селтика» Фримпонга

«Байер» объявил о переходе правого защитника «Селтика» Жереми Фримпонга.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 11 миллионов евро.

Немецкий клуб заключил с 20-летним футболистом контракт до июня 2025 года.

TRANSFER NEWSJeremie Frimpong joins the Werkself from @CelticFC on a 04-year deal! pic.twitter.com/Lt5Luy4QtV