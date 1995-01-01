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    Руссо снялся с президентских выборов «Барселоны». Он мог организовать трансфер Холанда

    Бизнесмен Эмили Руссо снялся с президентских выборов «Барселоны» из-за отсутствия необходимого количества подписей для выдвижения, сообщает Sport.es.

    Ранее свою кандидатуру с выборов снял Аугусти Бенедито – он также не набрал нужного количества голосов.

    Таким образом, в президентской гонке осталось трое кандидатов: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

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    Источник: Sport.es

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