Руссо снялся с президентских выборов «Барселоны». Он мог организовать трансфер Холанда

Бизнесмен Эмили Руссо снялся с президентских выборов «Барселоны» из-за отсутствия необходимого количества подписей для выдвижения, сообщает Sport.es.

Ранее свою кандидатуру с выборов снял Аугусти Бенедито – он также не набрал нужного количества голосов.

Таким образом, в президентской гонке осталось трое кандидатов: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.