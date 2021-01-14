Руссо снялся с президентских выборов «Барселоны». Он мог организовать трансфер Холанда

Бизнесмен Эмили Руссо снялся с президентских выборов «Барселоны» из-за отсутствия необходимого количества подписей для выдвижения, сообщает Sport.es.
Ранее свою кандидатуру с выборов снял Аугусти Бенедито – он также не набрал нужного количества голосов.
Таким образом, в президентской гонке осталось трое кандидатов: Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
- Руссо в случае избрания мог организовать трансфер нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.
- Выборы президента «Барселоны» пройдут в январе 2021 года.
Источник: Sport.es