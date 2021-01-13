Райола заинтересован в трансфере Холанда в «Барселону». Он хочет наладить отношения с клубом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом может разорвать контракт с клубом.

По информации Mundo Deportivo, агент норвежца Мино Райола намерен убедить своего клиента перейти в «Барселону», чтобы наладить хорошие отношения с каталонским клубом.

Сообщается, что Райола уже провел предметный разговор с Хосепом Марией Мингеллой, который станет вице-президентом «Барсы», если Эмили Руссо победит на президентских выборах клуба.

В текущем сезоне чемпионата Холанд забил 12 голов в 10 матчах.

Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2024 года.

Рыночная стоимость норвежца – 100 миллионов евро.

Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»