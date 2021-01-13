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    Райола заинтересован в трансфере Холанда в «Барселону». Он хочет наладить отношения с клубом

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом может разорвать контракт с клубом.

    По информации Mundo Deportivo, агент норвежца Мино Райола намерен убедить своего клиента перейти в «Барселону», чтобы наладить хорошие отношения с каталонским клубом.

    Сообщается, что Райола уже провел предметный разговор с Хосепом Марией Мингеллой, который станет вице-президентом «Барсы», если Эмили Рузао победит на президентских выборах клуба.

    • В текущем сезоне чемпионата Холанд забил 12 голов в 10 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость норвежца – 100 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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