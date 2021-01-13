Райола заинтересован в трансфере Холанда в «Барселону». Он хочет наладить отношения с клубом

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом может разорвать контракт с клубом.
По информации Mundo Deportivo, агент норвежца Мино Райола намерен убедить своего клиента перейти в «Барселону», чтобы наладить хорошие отношения с каталонским клубом.
Сообщается, что Райола уже провел предметный разговор с Хосепом Марией Мингеллой, который станет вице-президентом «Барсы», если Эмили Руссо победит на президентских выборах клуба.
- В текущем сезоне чемпионата Холанд забил 12 голов в 10 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2024 года.
- Рыночная стоимость норвежца – 100 миллионов евро.
Холанд – о Райоле: «Лучший агент в мире. Хочу работать только с ним»
Источник: Mundo Deportivo