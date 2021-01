«Тоттенхэм» разгромил «Марин» (5:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Последний гол в составе лондонской команды забил Альфи Девайн.

Девайн – самый молодой автор гола в истории «Тоттенхэма» (16 лет и 163 дня).

Alfie Devine becomes Tottenham’s youngest ever goalscorer in a competitive game.16 years and 163 days old. pic.twitter.com/r7UhCWUo2p