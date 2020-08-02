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    «Астон Вилла» выпустит молодежный состав на матч с «Ливерпулем» из-за коронавируса

    «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в 1/32 финала Кубка Англии молодежным составом из-за вспышки коронавируса, сообщает журналист Джон Перси.

    Команду выведет на поле главный тренер «Астон Виллы» U-23 Марк Дилейни.

    • Вчера, 7 января, «Астон Вилла» объявила о вспышке коронавируса. Клуб закрыл базу и отменил предматчевую тренировку.
    • В команде много зараженных игроков и сотрудников. Все они изолированы.
    • Сообщалось, что игра может не состояться.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Джона Перси

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4209

      Cleaner 23 минуты назад

      А вот Ман Сити в подобной ситуации сказал, что сыграет матч ПОТОМ, Когда ему будет УДОБНО. Денедному мешку можно все. Остальные, как РОСТОВ у нас, вынуждены играть МОЛОДЕЖКОЙ...

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      Рейтинг: +44086

      portero 3 часа назад

      Надо пить вискм для дезинфекции, грамм 70 100 в день и корона будет убита..... хотя х.з. может не у всех так.

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