«Астон Вилла» выпустит молодежный состав на матч с «Ливерпулем» из-за коронавируса

А вот Ман Сити в подобной ситуации сказал, что сыграет матч ПОТОМ, Когда ему будет УДОБНО. Денедному мешку можно все. Остальные, как РОСТОВ у нас, вынуждены играть МОЛОДЕЖКОЙ...
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в 1/32 финала Кубка Англии молодежным составом из-за вспышки коронавируса, сообщает журналист Джон Перси.
Команду выведет на поле главный тренер «Астон Виллы» U-23 Марк Дилейни.
- Вчера, 7 января, «Астон Вилла» объявила о вспышке коронавируса. Клуб закрыл базу и отменил предматчевую тренировку.
- В команде много зараженных игроков и сотрудников. Все они изолированы.
- Сообщалось, что игра может не состояться.