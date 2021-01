Моуринью – третий тренер, выходивший в финал Кубка лиги с тремя разными клубами

«Тоттенхэм» победил «Брентфорд» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

Жозе Моуринью стал третьим в истории тренером, выходившим в финал турнира с тремя разными клубами. До этого португалец выводил в финал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

3 – José Mourinho is just the third manager to reach the League Cup final with three different clubs (Chelsea, Man Utd, Spurs) after Ron Atkinson (Man Utd, Sheffield Wednesday, Aston Villa) and Ron Saunders (Norwich, Man City, Aston Villa). Special. #TOTBRE #EFL #CarabaoCup pic.twitter.com/ejW1heiyoW