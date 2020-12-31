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    Покеттино – о возможном переходе Месси: «В «ПСЖ» всегда рады хорошему игроку»

    Новый главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино прокомментировал слухи об интересе клуба к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Месси? Санта-Клаус уже проделал огромную работу, дав мне возможность вернуться в «ПСЖ». Пользуясь случаем, благодарю Нассера ​​и Леонардо. Мы знаем, что это команда с большими амбициями, один из крупнейших клубов в мире. Оставим эти слухи на потом.

    В будущем будет время поговорить на эти темы. Впрочем, в «ПСЖ» всегда рады хорошему игроку», – сказал Покеттино.

    • Покеттино сменил уволенного Томаса Тухеля.
    • Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2022 года.

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    Источник: Marca

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