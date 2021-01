«Аталанта» презентовала нового защитника Мехле

Защитник Йоаким Мехле официально представлен в качестве игрока «Аталанты».

По данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил «Генку» за правого фулбека 11 миллионов евро.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

Ora è ufficiale: Joakim #Mæhle è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Velkommen Joakim!Now it's official: Joakim Mæhle is a new #Atalanta player! Welcome Joakim!⠀#WelcomeMæhle #GoAtalantaGo pic.twitter.com/86n739pYwd