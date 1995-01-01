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    Главные новости дня. «ПСЖ» назначил Покеттино, в Испании сообщили о летнем трансфере Алабы в «Реал»

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    AS: экс-игрок «Барселоны» Сакристан находится в коме после травмы головы.

    Матч «Бернли» – «Фулхэм» не состоится из-за коронавируса.

    Коутиньо перенес операцию на мениске и пропустит три месяца.

    «Лацио» интересуется Зинченко.

    «ПСЖ» объявил о назначении Покеттино.

    Сульшер: «Надеюсь, Диалло скоро будет в «Манчестер Юнайтед». Очень буду рад его видеть».

    УЕФА назвал 50 главных талантов будущего. Дивеев, Евгеньев, Магкеев – в списке.

    Marca: Алаба летом пополнит «Реал» и будет получать 10 миллионов в год.

    Бундеслига. «Шальке» крупно уступил «Герте» и продлил безвыигрышную серию до 30 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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