Главные новости дня. «ПСЖ» назначил Покеттино, в Испании сообщили о летнем трансфере Алабы в «Реал»

Малафеев в опросе La Gazzetta dello Sport на лучшего вратаря в истории поставил Буффона выше Яшина.
AS: экс-игрок «Барселоны» Сакристан находится в коме после травмы головы.
Матч «Бернли» – «Фулхэм» не состоится из-за коронавируса.
Коутиньо перенес операцию на мениске и пропустит три месяца.
«Лацио» интересуется Зинченко.
«ПСЖ» объявил о назначении Покеттино.
Сульшер: «Надеюсь, Диалло скоро будет в «Манчестер Юнайтед». Очень буду рад его видеть».
УЕФА назвал 50 главных талантов будущего. Дивеев, Евгеньев, Магкеев – в списке.
Marca: Алаба летом пополнит «Реал» и будет получать 10 миллионов в год.
Бундеслига. «Шальке» крупно уступил «Герте» и продлил безвыигрышную серию до 30 матчей.
Источник: Бомбардир.ру