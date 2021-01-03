Главные новости дня. «ПСЖ» назначил Покеттино, в Испании сообщили о летнем трансфере Алабы в «Реал»

Малафеев в опросе La Gazzetta dello Sport на лучшего вратаря в истории поставил Буффона выше Яшина.

AS: экс-игрок «Барселоны» Сакристан находится в коме после травмы головы.

Матч «Бернли» – «Фулхэм» не состоится из-за коронавируса.

Коутиньо перенес операцию на мениске и пропустит три месяца.

«Лацио» интересуется Зинченко.

«ПСЖ» объявил о назначении Покеттино.

Сульшер: «Надеюсь, Диалло скоро будет в «Манчестер Юнайтед». Очень буду рад его видеть».

УЕФА назвал 50 главных талантов будущего. Дивеев, Евгеньев, Магкеев – в списке.

Marca: Алаба летом пополнит «Реал» и будет получать 10 миллионов в год.

Бундеслига. «Шальке» крупно уступил «Герте» и продлил безвыигрышную серию до 30 матчей.