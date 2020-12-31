Marca: Алаба летом пополнит «Реал» и будет получать 10 миллионов в год

Защитник «Баварии» Давид Алаба договорился с мадридским «Реалом». Между сторонами будет заключен четырехлетний контракт, сообщают в Испании. Зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год.

Соглашение австрийца с немецким клубом истекает летом.