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    Marca: Алаба летом пополнит «Реал» и будет получать 10 миллионов в год

    Защитник «Баварии» Давид Алаба договорился с мадридским «Реалом». Между сторонами будет заключен четырехлетний контракт, сообщают в Испании. Зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год.

    Соглашение австрийца с немецким клубом истекает летом.

    • Алаба мечтает играть за «Реал».
    • Игрок – воспитанник «Аустрии».
    • Алаба дважды с «Баварией» брал Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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