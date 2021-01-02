Сульшер: «Надеюсь, Диалло скоро будет в «Манчестер Юнайтед». Очень буду рад его видеть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал прибытие в расположение команды форварда Амада Диалло. Его купили у «Аталанты».

«По Диалло есть все документы, не вижу никаких препятствий. Надеюсь, игрок скоро будет с нами. Очень буду рад его видеть. Ему понадобится время на развитие», – сказал норвежец.

Рынок оценивает 18-летнего ивуарийца в 15 миллионов евро.

В сезоне Серии А Диалло провел 1 матч.

Диалло – воспитанник «Аталанты».

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