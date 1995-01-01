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    Сульшер: «Надеюсь, Диалло скоро будет в «Манчестер Юнайтед». Очень буду рад его видеть»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал прибытие в расположение команды форварда Амада Диалло. Его купили у «Аталанты».

    «По Диалло есть все документы, не вижу никаких препятствий. Надеюсь, игрок скоро будет с нами. Очень буду рад его видеть. Ему понадобится время на развитие», – сказал норвежец.

    • Рынок оценивает 18-летнего ивуарийца в 15 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Диалло провел 1 матч.
    • Диалло – воспитанник «Аталанты».

    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» заплатит за Диалло 25 миллионов + 15 миллионов бонусы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Лаури Уайтвелла

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