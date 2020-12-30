Суд обязал «Милан» выплатить Бобану более 5 миллионов за неправомерное увольнение

Состоялся суд между бывшим спортивным директором «Милана» Звонимиром Бобаном и клубом в лице исполнительного директора Ивана Газидиса. Иск подал хорват, считающий свое мартовское увольнение неправомерным.

Суд занял позицию Бобана и обязал клуб выплатить ему 5,37 миллиона евро в качестве компенсации за необоснованное увольнение.