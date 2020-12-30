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    Суд обязал «Милан» выплатить Бобану более 5 миллионов за неправомерное увольнение

    Состоялся суд между бывшим спортивным директором «Милана» Звонимиром Бобаном и клубом в лице исполнительного директора Ивана Газидиса. Иск подал хорват, считающий свое мартовское увольнение неправомерным.

    Суд занял позицию Бобана и обязал клуб выплатить ему 5,37 миллиона евро в качестве компенсации за необоснованное увольнение.

    • Бобана уволили после интервью, в котором он выразил негодование, что «Милан» без его ведома ведет переговоры с Ральфом Рангником.
    • Решение об увольнении принял Газидис, посчитавший слова Бобана дискредитацией клуба.
    • Бобан играл за «Милан» с 1991 по 2001 год.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      smit1993 1 час назад

      Ахахахах, неравномерное

      0
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      Рейтинг: +4127

      Cleaner 1 час назад

      Вовану пять лямов!

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      Рейтинг: +1536

      acor94 1 час назад

      я не понимаю. почему нельзя уволить человека? если он плохо, на взгляд руководителя, исполнял свои обязанности, то почему они должны держать его на должности?

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