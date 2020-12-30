Суд обязал «Милан» выплатить Бобану более 5 миллионов за неправомерное увольнение

Состоялся суд между бывшим спортивным директором «Милана» Звонимиром Бобаном и клубом в лице исполнительного директора Ивана Газидиса. Иск подал хорват, считающий свое мартовское увольнение неправомерным.
Суд занял позицию Бобана и обязал клуб выплатить ему 5,37 миллиона евро в качестве компенсации за необоснованное увольнение.
- Бобана уволили после интервью, в котором он выразил негодование, что «Милан» без его ведома ведет переговоры с Ральфом Рангником.
- Решение об увольнении принял Газидис, посчитавший слова Бобана дискредитацией клуба.
- Бобан играл за «Милан» с 1991 по 2001 год.
Источник: La Gazzetta dello Sport